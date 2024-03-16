Hüseyin Karakaya A Haber’de

AK Parti Kartal Beldiye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya A Haber'e konuk oluyor. Kartal geçirilen 5 yılda nerden nereye geldi? Karakaya'nın kartal için projeleri neler? Sorularının cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.