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Hüseyin Karakaya A Haber'de

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Giriş: 16.03.2024 17:43
AK Parti Kartal Beldiye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya A Haber'e konuk oluyor. Kartal geçirilen 5 yılda nerden nereye geldi? Karakaya'nın kartal için projeleri neler? Sorularının cevaplarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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