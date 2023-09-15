'HÜRKUŞ, yeni milli silahla buluşuyor. Dakikada bin 100 mermi atan yerli yapım ağır makineli tüfek ilk kez A Haber'de. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer ve konuğu TR Mekatronik Genel Müdürü Cengiz Tendürüs aktardı.