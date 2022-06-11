11 Haziran 2022, Cumartesi
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Hürjet’in montaj çalışmaları başladı! Geri sayım başladı
Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için geri sayım hızlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle ön plana çıkan Hürjet'in montaj çalışmalarının başladığını duyurdu. Hürjet, 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.