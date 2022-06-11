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Hürjet’in montaj çalışmaları başladı! Geri sayım başladı

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Giriş: 11.06.2022 15:36
Güncelleme:11.06.2022 15:43
Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için geri sayım hızlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle ön plana çıkan Hürjet'in montaj çalışmalarının başladığını duyurdu. Hürjet, 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
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Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
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