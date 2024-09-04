04 Eylül 2024, Çarşamba
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HÜRJET Mısır'da gösteri uçuşu yaptı
Mısır’ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı başladı. HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, fuarın ilk gününde gösteri uçuşu yaptı.