Hürjet Mısır semalarında! Piramitlerin üzerinde uçacak

Yerli ve milli eğitim jetimiz Hürjet Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarında Mısır'ın başkenti Kahire'de boy gösterecek. 3-5 Eylül arasında düzenlenecek olan fuarın son gününde Hürjet Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden uçacak.

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