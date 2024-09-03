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Hürjet Mısır semalarında! Piramitlerin üzerinde uçacak

Hürjet Mısır semalarında! Piramitlerin üzerinde uçacak

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 12:59
Yerli ve milli eğitim jetimiz Hürjet Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarında Mısır'ın başkenti Kahire'de boy gösterecek. 3-5 Eylül arasında düzenlenecek olan fuarın son gününde Hürjet Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden uçacak.
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