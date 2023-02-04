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Hürjet Almanya basınında ses getirdi! İhraç edilebilir

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 08:49
Türk savunma sanayisi dünya basının gündeminden düşmüyor. Son olarak Alman basını Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'i manşete taşıdı. Haberde, Almanya'nın Hürjet ithal edebileceği de yer aldı.
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