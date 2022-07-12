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Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2022 14:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını bildirdi.
Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması
Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
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