12 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını bildirdi.