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Hulusi Akar: Montrö'nün maddelerini uygulayacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 11:42
Bakan Akar, Moskova ve Kiev'in karşı karşıya gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Montrö vurgusu yapan Akar, "Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Hulusi Akar: Montrö’nün maddelerini uygulayacağız
Hulusi Akar: Montrö'nün maddelerini uygulayacağız
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