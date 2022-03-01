01 Mart 2022, Salı
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Hulusi Akar: Montrö'nün maddelerini uygulayacağız
Bakan Akar, Moskova ve Kiev'in karşı karşıya gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Montrö vurgusu yapan Akar, "Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.