09 Ocak 2022, Pazar
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Hulusi Akar: 12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma törennde konuşuyor. Akar, sınır hattındaki terör saldırısına ilişkin, "12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak" dedi.