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Hulusi Akar: 12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2022 13:31
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma törennde konuşuyor. Akar, sınır hattındaki terör saldırısına ilişkin, "12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak" dedi.
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