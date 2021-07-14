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Hulki Cevizoğlu: CHP'nin içinde Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenler var! Atatürkçü aday gösteremezler

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Giriş: 14.07.2021 10:05
CHP'yi yakından tanıyan bir isim olarak öne çıkan gazeteci Hulki Cevizoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamasında CHP'nin içinde partinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenlerin olduğunu söyledi. Cevizoğlu, "Hiçbir CHP'li Atatürkçüyüm diyerek seçimi kazanamaz, CHP aday yapmaz, hadi diyelim geçti o aşamayı, seçmen tabanı kadar en acı olan şey bu. Her şey HDP'nin tabanına kilitlendiği için oy alamaz. CHP'nin içinde bile Atatürk'ü "Dersim katliamcısı" diye anan insanlar var. Atatürkçüyüm diyene oy verirler mi?" şeklinde konuştu.
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