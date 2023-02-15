Hükümetten deprem bölgesine yeni destek! Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Para'ya yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışmamız hazır" ifadelerini kullandı. Açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.