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Hükümetten deprem bölgesine yeni destek! Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 12:37
Güncelleme:15.02.2023 12:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Para'ya yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili çalışmamız hazır" ifadelerini kullandı. Açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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