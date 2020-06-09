Hükümetin kısa çalışma ödeneğinden en çok CHP'li belediyeler faydalandı |Video

Son dakika haberi; CHP’li belediyelerde işçi kıyımı koronavirüs salgını dinlemiyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun işçilere ‘hiç kimse işinden olmayacak, emekçileri işten çıkaran namussuzdur’ sözlerini anımsatarak CHP’li belediyelerle ilgili son verileri paylaştı. Özhaseki, son rakamlara göre 20 bin kişinin işine son verildiğini açıkladı. Koronavirüs salgını döneminde 13 bin kişinin işsizliğe terk edildiği işçilere ise devlet sahip çıktı. Hükümet tarafından salgın döneminde verilen kısa çalışma ödeneği desteğinde en büyük payı CHP’li belediyeler aldı. İşte detaylar…

CHP'li belediyeler koronavirüs pandemisine rağmen işçi kıyımına devam etti. 20 binden fazla kişiyi 'maaşlarını ödeyemiyoruz, belediyelerin durumu yok ya da bankamatik memuru' gibi nedenler öne sürerek işsizliğe terk eden CHP'li belediyelerin buna karşılık aynı süreç içerisinde 30 bin kişiyi işe aldığı ortaya çıktı.

Özhaseki A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Seçim öncesinde 'kimse ekmeğinden olmayacak' diyeceksiniz ve seçim bittikten sonrada yavaş yavaş 20 bin kişinin işine son vereceksiniz. İşin garip tarafı eğer maaş ödeyemiyor ve paranız yoksa ve bundan dolayı da bu arkadaşların işine son veriyorsanız neden 30 bin kişiyi işe alıyorsunuz." İfadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR"

CHP'li belediye başkanlarının, AK Partili belediye meclis üyelerinin 'hizmet yapacağız ama bizi engeliyorlar' iddialarıyla ilgili de konuşan Özhaseki; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hiçbir şekilde şehirlere yapılacak hizmetlerde hiçbir başkanı önünü kesmeyin, vatandaşa gidecek hizmetleri destekleyin. Eğer size ip atlatmaya kalkarlarsa siz de ip atlamayın. Ben zamanında 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, muhalefette başkanlık yapmanın ne kadar zor olduğunu bilirim. Neler çektiğimi şimdi anlatsam o arkadaşlar bir daha hiç şikayet etmezler. Ne yazık ki ağlamak huy haline geldi. Seçimler gelmeden önce 'buralarda ne bütçeler var bileseniz bir her şeyi çözeriz, becerikliyiz' diyenler şimdi seçim bitti iş yapma günü geldi bir milim iş yok ortada, halen iş algı operasyonlarıyla devam ediyor arkasından da 'bu meclis bize engel olunuyor' deniliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE EN BÜYÜK PAYI CHP'Lİ BELEDİYELER ALDI

Hükümetin kısa çalışma ödeneğinin yüzde 68'ni CHP'li belediyelere verildiğini söyleyen Özhaseki, "Sayın Bakanımızdan istedim sağ olsun o da bize gönderdi. Hükümetin kısa çalışma ödeneğinde vermiş olduğu desteğin yüzde 68'inin CHP'li belediyeler yüzde 32'sini ise AK Partili belediyeler almış. Halen ağlamaya devam ediyorlar. CHP'nin zaten belediyecilikte yapacağı bir şey yok, yönetim becerileri de yok ama işi yıkma noktasına gelince 'AK Partili meclis üyeleri bizi çalıştırmıyor' diyerek ağlak ağlak dolaşmaya devam ediyorlar" dedi.