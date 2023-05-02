Hukuk mezunu gençlere müjde! Adalet uzmanı olarak istihdam edilebilecekler

Hukuk fakültesinden mezun olan gençlere müjdeli haber geldi. Mezun olanlar adalet uzmanı olarak da istihdam edilebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÜRKAD Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hadi Dündar anlattı.

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