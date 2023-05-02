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Hukuk mezunu gençlere müjde! Adalet uzmanı olarak istihdam edilebilecekler

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 10:59
Güncelleme:02.05.2023 10:59
Hukuk fakültesinden mezun olan gençlere müjdeli haber geldi. Mezun olanlar adalet uzmanı olarak da istihdam edilebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÜRKAD Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hadi Dündar anlattı.
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