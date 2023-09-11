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Hudutlarda 12 kişi yakalandı! MSB: Yakalananlardan 5'i PKK, 4'ü FETÖ ve 1'i DEAŞ mensubu

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Giriş: 11.09.2023 12:10
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ , 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” denildi.
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