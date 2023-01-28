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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 13:33
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'e konuştu, Cumhur İttifakı’na katılma konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Batı medyasının Başkan Erdoğan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu direkt seçimlere müdahaledir" dedi.
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