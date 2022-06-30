30 Haziran 2022, Perşembe
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Hububat alım fiyatları değişti! İşte buğday ve arpanın yeni alım fiyatları
Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatlarını güncelledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vedat Bilgin, “Ton fiyatı buğdayda 400 TL, arpada 200 TL artırıldı. Buğday için ton başına bin TL, arpa için 500 TL prim ödenecek.” dedi. . Ankara'ya gidiyoruz. Ayrıntılar A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.