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HTŞ lideri Colani: Halep’i geçici hükümete devredebiliriz

HTŞ lideri Colani: Halep’i geçici hükümete devredebiliriz

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 13:45
Suriye'de HTŞ önderliğindeki rejim karşıtı güçler önce Halep'i ardından da Hama'yı ele geçirdi. HTŞ şimdi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Halep'in Suriye Geçiş Hükümeti’ne devredilebilmesi gündemde. HTŞ lideri Colani Amerikan medyasına konuştu, "Esad rejimi artık öldü" dedi. "HTŞ kendini lağvedebilir" diyen Colani, "Suriye'nin geleceğini inşa etmekten bahsediyoruz" ifadesini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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