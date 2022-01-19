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Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2022 12:36
Gazeteci Hrant Dink 15 yıl önce bugün bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink cinayeti hala gündemde, hala tartışılıyor. Hrant neden hedef seçildi? Bu soruya bir de Hrant'ın hayattayken verdiği mesajlar üzerinden cevap arayacağız.
Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu
Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu
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