19 Ocak 2022, Çarşamba
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Hrant Dink aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu
Gazeteci Hrant Dink 15 yıl önce bugün bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink cinayeti hala gündemde, hala tartışılıyor. Hrant neden hedef seçildi? Bu soruya bir de Hrant'ın hayattayken verdiği mesajlar üzerinden cevap arayacağız.