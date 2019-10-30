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30.10.2019

Hrant Dink ABD'nin gerçek yüzünü 15 yıl önce öngörmüştü

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörizme karşı verdiği mücadeleden rahatsız olan ABD'nin gerçek yüzünü 15 yıl önce gören Hrant Dink, "Amerika bu; gelir, hesabını yapar, işi bittiğinde çeker gider" ifadelerini kullanmıştı. İşte Hrant Dink'in 15 yıl önce söyledikleriyle ilgili tüm detaylar...

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