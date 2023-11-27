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Hopa'da gemi karaya oturdu

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Giriş: 27.11.2023 11:00
Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.
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Hopa’da gemi karaya oturdu
Hopa'da gemi karaya oturdu
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