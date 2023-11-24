Hollywood'da Gazze isyanı! Katil İsrail'e tepki gösteren işinden oluyor

Katil İsrail'in katliamlarına tepki gösteren sanatçılar, ya antisemitist damgası yiyor ya da işlerinden oluyor. Filistin'i destekleyen ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırılırken, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da rol aldığı filmden çıkarıldı. Rapçi Freeze Corleone'nun Paris'teki konseri iptal edildi. BAFTA İskoçya Ödül Töreni'nde ödül alan sanatçılar İsrail'in katliamlarına sahneden tepki gösterdi.

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