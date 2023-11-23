23 Kasım 2023, Perşembe
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Hollanda'ya İslam düşmanı başbakan mı? İslam karşıtı Wilders'ın vaatleri
Hollanda'da genel seçimlerden aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi galibiyetle çıktı. Açık farkla ilk sıraya yerleşti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'da konuğu olan Denk Partisi Milletvekili adayı Ayşe Konuksever değerlendirdi. Ayşe Konuksever, “Tabi ki biz de şok olduk. Biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Dilan Yeşilgöz’ün kazanacağı söyleniyordu ancak ortaya farklı bir durum çıktı. Bu ülkede 1 milyon Müslüman olarak yaşıyoruz. Ben çok üzüldüm. Çok sayıda insan oyunu kullanmamış ya da seçmen kartını çöpe atmış. Biz 4 sandalye kazanacağımızı düşünüyorduk ama olmadı. Bu isim biz Müslümanlar ve Türkler için çok ciddi bir tehlike. Göçmenlere karşı çok sert bir politikası var.” dedi.