Hollanda’nın ilk kubbeli ve minerali camisi! Hollandalı mimar Anadolu camilerini örnek aldı

Hollanda'nın Almelo şehrinde bulunan Yunus Emre Camii, ülkenin ilk kubbeli ve minareli camisi olma özelliğini taşıyor. İlk olmanın yanı sıra Yunus Emre Camii’nin çok da ilginç bir hikayesi var. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'da bulunan camiyi görüntüledi ve o camiinin hikayesini araştırdı.

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