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Hollanda’nın ilk kubbeli ve minerali camisi! Hollandalı mimar Anadolu camilerini örnek aldı

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 16:01
Hollanda'nın Almelo şehrinde bulunan Yunus Emre Camii, ülkenin ilk kubbeli ve minareli camisi olma özelliğini taşıyor. İlk olmanın yanı sıra Yunus Emre Camii’nin çok da ilginç bir hikayesi var. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'da bulunan camiyi görüntüledi ve o camiinin hikayesini araştırdı.
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