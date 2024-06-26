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Hollanda'nın Cherokee soruşturması Türkiye'de çözüldü! Detaylar şoke etti: “The Godfather” filminden esinlenmişler

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 13:57
Güney Amerika ile Avrupa arasındaki karteli yöneten Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers soruşturması Türkiye'de çözüldü. Leijdekkers'ın Türkiye'de bağlantılı olduğu zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, ünlü Godfather filminden esinlenerek kod isimler kullanması dikkat çekti.
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