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Hollanda’da 360 mülteci çocuk kayboldu! Kayıp mülteci çocuk skandalı

A Haber
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Giriş: 27.05.2023 10:24
Yapılan bir araştırmaya göre, Hollanda'daki sığınma merkezlerinden son bir yıl içinde 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu. Peki kaybolan çocuklar nerede? Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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