Hollanda yeniden seçime mi gidiyor? Eyalet seçimlerinden sonra oy kaybeden koalisyon birbirine girdi

Hollanda'da 4’lü koalisyon eyalet seçimlerindeki oy kaybı sonrası birbirine girdi. Ülkede yıl sonunda yeniden seçime gidilebileceği konuşuluyor. Peki Hollanda bir kez daha seçime mi gidiyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.

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