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Hollanda yeniden seçime mi gidiyor? Eyalet seçimlerinden sonra oy kaybeden koalisyon birbirine girdi

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 16:42
Hollanda'da 4’lü koalisyon eyalet seçimlerindeki oy kaybı sonrası birbirine girdi. Ülkede yıl sonunda yeniden seçime gidilebileceği konuşuluyor. Peki Hollanda bir kez daha seçime mi gidiyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan ayrıntıları aktardı.
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