22 Mart 2022, Salı
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Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşmeden ilk kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.