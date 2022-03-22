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Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da! Başkan Erdoğan ile görüşmeden ilk kareler

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Giriş: 22.03.2022 17:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Rutte ile Başkan Erdoğan görüşmesinden ilk kareler
Rutte ile Başkan Erdoğan görüşmesinden ilk kareler
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