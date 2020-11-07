Hocalı'da 2 köyün Ermenistan işgalinden kurtarılması Azerbaycan'da sevinçle karşılandı | O anlar A Haber'de...

Hocalı’ya bağlı 2 köyün Ermenistan işgalinden kurtarılışı Azerbaycan’da sevinçle karşılandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycanlı vatandaşların bu sevincine canlı yayında ortak oldu. Şehit yakını bir anne "Bugün bayramımızdır. Benim gibi tüm analar doğdukları toprakları döndükleri için seviniyor. Diğer işgal edilen topraklarımızda da Azerbaycan bayrakları yeniden dalgalansın." sözleriyle duygularını paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail, Gubadlı, Hocalı ve Hocavend bölgelerinde toplam 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. O köylerin arasında 2 köy vardı ki Azerbaycalı vatandaşların sevinçini daha da arttırdı. Ermenistan'ın 1992 yılında 613 Azerbaycan vatandaşını katlettiği Hocalı bölgesinde bulunan Garabulag ve Moşhmaat köyleri işgalden kurtarıldı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bu haber sonrası Azerbaycanlı vatandaşların duygularına canlı yayında ortak oldu.

Hocalı'dan Ermeni katliamı sonrası göç etmek zorunda kalan 20 bin kişinin yaşadığı bölgedeki vatandaşlar bu haberi sevinçler karşıladı.

Şehit yakını bir anne "Bugün bayramımızdır. Benim gibi tüm analar doğdukları toprakları döndükleri için seviniyor. Diğer işgal edilen topraklarımızda da Azerbaycan bayrakları yeniden dalgalansın." sözleriyle duygularını paylaştı.

"BİZİM TÜRKİYEMİZ ERDOĞAN'IMIZ VAR"

Kardeşini şehit veren bir Azerbaycan vatandaşı ise "İşgalden kurtarılan topraklar bize teselli olacak. Hocalı'da olan bütün insanlar kahramandı. Düşmanla son nefeslerine kadar vuruştular, düşmanın o zaman arkası vardı ama bugün bizim arkamız onlardan güçlü bizim Türkiyemiz var arkamızda Erdoğan'ımız var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadeleriyle sevincini dile getirdi.