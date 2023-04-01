Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’na saygı ve minnetle

Koronavirüs ile mücadelenin kahramanları şüphesiz ki sağlık çalışanları. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana fedakarca çalışan o kahramanlardan maalesef hayatını kaybedenlerde oldu. İşte o isimlerden birisiydi Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu. İstanbul Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nin ulu çınarı olarak bilinen hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit eden isimdi. Ama maalesef o hastadan kaptığı virüs nedeniyle de hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Vefatının yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz…

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