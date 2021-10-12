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Hızlı ve hedef odaklı operasyon | Suriye'de Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon kapıda mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.10.2021 15:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki Özel Harekat Polisi’nin şehit olduğu saldırı sonrası yaptığı açıklamada Suriye’de en kısa sürede gerekli adımlar atılacak dedi. Peki, bu adımlar nerede atılacak? Ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ile konuştuk.
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