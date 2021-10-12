12 Ekim 2021, Salı
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Hızlı ve hedef odaklı operasyon | Suriye'de Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon kapıda mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki Özel Harekat Polisi’nin şehit olduğu saldırı sonrası yaptığı açıklamada Suriye’de en kısa sürede gerekli adımlar atılacak dedi. Peki, bu adımlar nerede atılacak? Ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ile konuştuk.