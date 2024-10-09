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Hizbullah'tan İsrail'e roketli misilleme

Hizbullah'tan İsrail'e roketli misilleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:31
İsrail'in Lübnan'ı işgali devam ederken Hizbullah da İsrail'e roketli misilleme yaptı. İsrail'in kuzeyinde iki kişi öldü. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları Tel Aviv'den aktardı.
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