Hizbullah’tan İsrail’e roketli misilleme

İsrail'in Lübnan'ı işgali devam ederken Hizbullah da İsrail'e roketli misilleme yaptı. İsrail'in kuzeyinde iki kişi öldü. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları Tel Aviv'den aktardı.

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