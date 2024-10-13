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Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 23:09
İsrail'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralananların sayısı 4'ü kritik 67'e yükseldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.
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