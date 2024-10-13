Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe! İHA’lar ile vurdular: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah İsrail'de Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda yaralananların sayısı 4'ü kritik olmak üzere 67'e yükseldi. İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu ve "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi" denildi. Detayları A Haber muhabiri İslim istanbullu aktardı...