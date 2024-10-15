15 Ekim 2024, Salı
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Hizbullah'tan İsrail toplantısına saldırı! Füzelerle hedef aldılar
Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırılar düzenleyerek katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan saldırılar düzenleniyor. Son olarak Hizbullah İsrail'in toplantısını hedef aldığını duyurarak "Marj'da İsrail güçlerinin toplantısını füzelerle hedef aldık" dedi.