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Hizbullah'tan İsrail toplantısına saldırı! Füzelerle hedef aldılar

Hizbullah'tan İsrail toplantısına saldırı! Füzelerle hedef aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 02:04
Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırılar düzenleyerek katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan saldırılar düzenleniyor. Son olarak Hizbullah İsrail'in toplantısını hedef aldığını duyurarak "Marj'da İsrail güçlerinin toplantısını füzelerle hedef aldık" dedi.
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