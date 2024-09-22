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Hizbullah'tan 115 roketle misilleme

Hizbullah'tan 115 roketle misilleme

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:08
Terör devleti İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor. Hedef bu kez Lübnan'ın güneyiydi. Hizbullah da füzelerle misilleme yaptı. Son durumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv'den aktardı.
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