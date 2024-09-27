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Hizbullah'ın saldırısı A Haber kamerasında!

Hizbullah'ın saldırısı A Haber kamerasında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 22:52
İsrail'in Nasrallah'a yönelik suikast saldırısı sonrası Hizbullah, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Demir Kubbe'nin havadan imha edilen anlarını A Haber görüntüledi.
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