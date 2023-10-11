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Hizbullah’ın İsrail’e füze fırlattığı an

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Giriş: 11.10.2023 18:19
Gazze karanlığa gömülecek. Elektriği kesilen Gazze gece saatlerind  karanlığa bürünecek. Yeni gelişmeler de devam ediyor. Hizbullah’ın İsrail’i vurduğu anlar paylaşıldı.
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