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Hizbullah'ın iletişim araçları patladı! Teknolojik savaşlar yaklaşıyor mu?

Hizbullah'ın iletişim araçları patladı! Teknolojik savaşlar yaklaşıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 19:26
İsrail Lübnan ve Beyrut'un Güney’inde Hizbullah'a ikinci saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah üyelerine ait telsizlerin patlatıldığı öğrenildi. İsrail'in 2. siber saldırısında ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var. Yaşanan bu olaya ilişkin uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Dijital Medya Uzmanı Ali Murat Kırık teknolojik savaşların yaklaştığına dikkat çekerken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger “Bağımsız devletin egemenliğine toprak bütünlüğüne yapılan bir saldırı.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
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