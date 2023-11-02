02 Kasım 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HİZBULLAH yarın ne açıklayacak? İsrail'e SAVAŞ mı ilan edecek? Gözler Hasan Nasrallah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi
Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken Hizbullah'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Gözler yarın Hizbullah'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Hizbullah savaş mı ilan edecek? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı. İki farklı beklentinin olduğunu belirtti.