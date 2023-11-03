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Hizbullah lideri Nasrallah: Biz bu savaşa zaten katıldık! Gelişmeleri uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 17:46
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bugün yaptığı ilk halka açık konuşma ile İsrail-Hamas savaşına ilişkin sessizliğini bozdu ve "Filistin için dayanışma içindeyiz. Direniş güçleri ABD'nin Irak'taki ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenleyecekler. ABD bunun bedelini ödemeli. Savaşı ve saldırıları sona erdirmeliyiz. Biz bu savaşa 8 Ekim'den beri zaten katıldık. Hamas'ın bu direnişi kazanmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı. Bölgede şimdi neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli ile uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent ersin Orallı değerlendirdi.
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