Hizbullah İsrail'in kuzeyini hedef aldı! Uzman isimler A Haber’de

İsrail'in, Hizbullah'a yönelik peş peşe siber terör saldırılarının ardından bölgede tansiyon tavan yaptı. İsrail’in bombardımanın ardından “intikam yemini” eden Hizbullah Golan Tepeleri’ni vurdu. Roket saldırılarının bölgede hasar ve yangına yol açtığı yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail kuzey hava sahasını uçuşa kapattı ve sığınak uyarısı yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ramazan Erdağ, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve stratejist Mehmet Bozkuş değerlendirdi.

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