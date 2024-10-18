18 Ekim 2024, Cuma
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Hizbullah: İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik
İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. İsrail'in saldırılarını sert yanıt veren Hizbullah'tan ise Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden sonra yeni açıklama geldi ve “İsrail'e karşı yeni aşama geçiyoruz” denildi. Ayrıntıları Beyrut'ta bulunan Ata Gündüz Kurşun aktardı.