HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti! En uzak menzil ve en yüksek irtifada hedefler imha edildi

Türkiye milli projeleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, testleri başarıyla geçti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı paylaşımda, "HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti." ifadelerine yer verdi.