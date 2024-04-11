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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan kadın polisi ısırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 13:14
Adana’da mezarlıkta otomobilin camını kırıp hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan kadın, kurtulmak için polisin elini ısırdı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.
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