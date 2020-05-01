Hindistan'dan kurtarılan Recep Şevket Üstün süreci anlattı: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum | VİDEO

Hindistan’dan Türkiye’ye getirilen Recep Şevket Üstün, A Haber canlı yayına bağlandı. Türkiye’ye geliş sürecini anlatan Üstün, desteğini esirgemeyen hükümete teşekkür etti. Üstün, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Uçağımızı gönderdi bizi kurtardı” şeklinde konuştu.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Üstün, "Hindistan çok büyük bir yer. İki farklı noktadan aktarım gerçekleşti. Bizi 2 uçakla Hindistan'dan alıp Türkiye'ye getirdiler." dedi.

"HİNDİSTAN KITA GİBİ İNSANLARI KURTARMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Hindistan'dan kurtarılma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Üstün, "Polislerin hepsinde sopa var. Geçmeye çalışan sopa yiyor. Neyse ki elçiliğimiz yardımcı oldu biz sopa yemedik. Elçilikte Şule Hanım, Başkonsolosumuz, Delhi Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığımız hepsi çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kurtardı, uçağımızı gönderdi." ifadelerini kullandı.

"Hindistan'ın dört bir yanındaydık" diyen Üstün, "Bu insanların bir araya toplanması çok zordu. Bir İsveçliyi kurtarmakla aynı değil. Hindistan kıta gibi çok büyük bir ülke" dedi.