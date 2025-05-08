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Hindistan-Pakistan savaşı! Nükleer silahlar ateşlenecek mi?

Hindistan-Pakistan savaşı! Nükleer silahlar ateşlenecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 14:46
Hindistan’ın önceki gece Pakistan’a saldırmasının ardından tüm dünya diken üstünden gözlerini Asya’daki krize çevirdi. 2 nükleer güce sahip ülkenin savaş haline geçmesi paniğe yol açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.
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Hindistan-Pakistan savaşı! Nükleer silahlar ateşlenecek mi?
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