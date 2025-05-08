08 Mayıs 2025, Perşembe
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Hindistan-Pakistan savaşı! Nükleer silahlar ateşlenecek mi?
Hindistan’ın önceki gece Pakistan’a saldırmasının ardından tüm dünya diken üstünden gözlerini Asya’daki krize çevirdi. 2 nükleer güce sahip ülkenin savaş haline geçmesi paniğe yol açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.