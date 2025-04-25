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Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!

Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 21:57
Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyonun odağı bir kez daha Keşmir oldu. Salı günü bölgede düzenlenen saldırı, iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi. Yeni Delhi yönetimi saldırının sorumluluğunu Pakistan’a yüklerken, İslamabad ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Gerilim, diplomatik ilişkileri yeniden çıkmaza soktu.
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Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!
Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!
Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!
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