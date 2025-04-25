25 Nisan 2025, Cuma
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Hindistan-Pakistan arasında Keşmir gerilimi!
Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyonun odağı bir kez daha Keşmir oldu. Salı günü bölgede düzenlenen saldırı, iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi. Yeni Delhi yönetimi saldırının sorumluluğunu Pakistan’a yüklerken, İslamabad ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Gerilim, diplomatik ilişkileri yeniden çıkmaza soktu.