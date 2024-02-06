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Hiç dinmeyen acı 6 Şubat

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 11:33
Türkiye bundan tam 1 yıl önce 11 ilde asrın felaketini yaşadı. A Haber asrın felaketinin 1. yılında deprem bölgesinden son durumu aktardı.
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Hiç dinmeyen acı 6 Şubat
Hiç dinmeyen acı 6 Şubat
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