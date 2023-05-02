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Heyelan mağdurları evlerine kavuşuyor! Evleri zarar gören 34 hak sahibi evlerine kavuşuyor

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 09:19
İzmir'de 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi TOKİ tarafından yapılan evlerini teslim alıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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