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Heyelan faciasında suçu depremlere attı!

Heyelan faciasında suçu depremlere attı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 20:51
Samsun’da 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasına ilişkin tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, olayın Tokat merkezli depremler nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak bilirkişi raporunda, istinat duvarının eksik olduğu vurgulanarak sorumluluğun yapı eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi.
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Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
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