30 Nisan 2025, Çarşamba
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Heyelan faciasında suçu depremlere attı!
Samsun’da 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasına ilişkin tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, olayın Tokat merkezli depremler nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü. Ancak bilirkişi raporunda, istinat duvarının eksik olduğu vurgulanarak sorumluluğun yapı eksikliklerinden kaynaklandığı belirtildi.